Affaire Jean Imbert : « Une seule plainte a été déposée pour le moment »

Jean Imbert, chef cuisinier très médiatique en France — vainqueur de Top Chef en 2012, aux commandes de prestigieux établissements comme le Plaza Athénée à Paris, le Martinez à Cannes, etc. — est aujourd’hui au cœur d’accusations de violences conjugales, physiques et psychologiques.

Les accusations se basent sur plusieurs témoignages, notamment de ses anciennes compagnes, et une plainte formelle déposée par l’une d’elles.

Retour sur les faits :

En avril 2025, le magazine Elle publie plusieurs témoignages d’ex-compagnes de Jean Imbert, l’accusant de violences psychologiques (jalousie, humiliation, contrôle, reproches, isolement) et pour certains, de violences physiques.

Une des plaignantes affirme avoir reçu un coup de tête provoquant une fracture du nez.

Une plainte déposée par Lila Salet

Lila Salet, ancienne actrice, a déposé plainte le 23 août 2025 auprès d’un commissariat de Versailles pour violences conjugales et séquestration comme l’avaient annoncé nos confrères de BFMTV.

Elle précise que les faits reprochés remontent à la période 2012-2013. Elle évoque des gifles répétées, des pressions psychologiques, une emprise. Il y est aussi question d’une séquestration dans un hôtel selon sa plainte.

Alexandra Rosenfeld sort du silence son tour !

Alexandra Rosenfeld, ex-Miss France, a publicisé son témoignage : elle dit avoir été victime d’un coup de tête, fracturé le nez, ainsi que de violences psychologiques. Initialement, elle avait parlé sous pseudonyme dans Elle puis a confirmé son identité.

Un ex-collaborateur décrit le climat au travail comme « toxique », évoquant des humeurs imprévisibles, insultes, menaces, colère.

Jean Imbert conteste les accusations dont il fait l’objet

Jean Imbert et ses avocates contestent la plupart des accusations, tout en admettant certains faits ou dysfonctionnements. Il nie les violences psychologiques ou physiques dans la plupart des cas. Il reconnaît toutefois un coup de tête dans un cas, qu’il dit regretter, tout en mettant en avant que certains témoignages sont « biaisés et tronqués » et contredits selon lui par des éléments objectifs (messages, témoignages, correspondances) qu’il fournit.

Il affirme que certains faits sont prescrits (la prescription étant une question légale importante suivant la nature des violences alléguées).

Une enquête est en cours

Une enquête a été ouverte pour violences sur conjoint après la plainte de Lila Salet. Le parquet de Versailles est initialement saisi, mais l’enquête a été dessaisie en faveur du parquet de Paris, car ce dernier est territorialement compétent.

De son côté, Jean Imbert a annoncé qu’il se « mettait en retrait de ses établissements », le temps que la justice fasse son travail.