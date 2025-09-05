Kylian Mbappé comme capitaine de l’équipe de France ? Une majorité de Français estiment que ce n’est pas le bon choix

Dans un récent sondage, une majorité de Français estiment que Kylian Mbappé ne serait pas un bon choix en tant que capitaine des bleus.

Dans 9 mois, les joueurs de l’équipe de France qui se sont rassemblés à Clairefontaine pour les préparatifs de la coupe du monde, s’envoleront pour tenter de remporter une troisième étoile sur leur maillot tricolore.

Dans un récent sondage mené par Odoxa, une majorité de Français ne souhaite plus que Kylian Mbappé ne porte le bracelet de capitaine des bleus. Si ces derniers font toujours pleinement confiance à l’attaquant de 26 ans, ils sont toutefois nombreux à ne pas vouloir que ce dernier endosse le rôle de capitaine.

Selon Odoxa, seulement 48% des Français estiment que Kylian Mbappé peut tenir ce rôle de meneur pour son équipe. Un chiffre qui est en baisse depuis sa nomination en mars 2023. Dans ce même sondage, 52% des Français souhaitent ainsi que Didier Deschamps lui retire le rôle de capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé a toujours autant la cote avec les Français

L’ex-attaquant du Paris-Saint-Germain a toutefois toujours autant de succès auprès des Français. En effet, l’étude révèle que sa cote de popularité reste très bonne, avec 75% des Français qui lui font confiance pour qualifier son équipe en vue du prochain Mondial.

Pour 72% des Français, ces derniers voient les bleus réaliser une belle coupe du monde, comme le précisent nos confrères du Figaro. Pour les fans de football, Kylian Mbappé reste le joueur le plus important des bleus pour la compétition, à égalité avec Ousmane Dembélé, totalisant ainsi une score de 51%.

Notons que ce vendredi, la France débute ses qualifications pour la coupe du monde de 2026 qui aura lieu cette année aux États-Unis, au Canada et au Mexique.