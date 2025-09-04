Terrible accident de funiculaire à Lisbonne : Au moins 15 morts et de nombreux blessés

Drame à Lisbonne au Portugal après le déraillement d’un funiculaire qui a fait plusieurs morts et de nombreux blessés.

Un terrible accident de funiculaire s’est produit ce mercredi à Lisbonne au Portugal. Le funiculaire qui s’est écrasé après avoir déraillé a fait selon un tout premier bilan provisoire, au moins 15 morts et une dizaine de blessés.

Selon les autorités, cinq des victimes se trouvent actuellement dans un état grave. Des touristes et des enfants font partis des victimes.

Le Portugal décrète un jour de deuil national

C’est par le biais d’un communiqué que le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa a déclaré qu’il déplorait profondément cet accident. Ce dernier espère ainsi que les autorités compétentes éclaircissent rapidement la situation.

Le gouvernement qui a décrété une journée de deuil national ce jeudi.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de ce dramatique accident.

[#Portugal/#Lisbonne]

⚡️🇵🇹 Au moins 15 personnes sont mortes et 9 ont été blessées lors du déraillement d'un funiculaire à Lisbonne, au Portugal, rapporte CNN Portugal.



Un accident impliquant un funiculaire d'un des quartiers les plus touristiques de Lisbonne a fait plusieurs… pic.twitter.com/x8rntYsRzZ — X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) September 3, 2025