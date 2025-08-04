Pamela Anderson en couple avec Liam Neeson ? Les deux stars très complices sur un plateau tv

People. Pamela Anderson a-t-elle succombé au charme de l’acteur de Taken, à savoir Liam Nesson ? C’est ce que confirment les tabloïds américains qui n’ont désormais plus de doutes sur une possible relation entre les deux célébrités.

Invités dans le talk show américain « Watch What Happens Live », l’actrice Pamela Anderson et l’acteur Liam Neeson, qui ont récemment joué ensembles dans le films The Naked Gun sorti le 1er août dernier, se sont montrés très complices sur le plateau, comme en témoignent une vidéo relayée par le site américain TMZ.

Une complicité qui ne fait plus de doute sur leur relation

Une séquence a d’ailleurs fait parler d’elle, montrant un moment très intimes entre Pamela et Liam. En effet, on peut-y voir l’ancienne star d’Alerte à Malibu âgée aujourd’hui de 58 ans, mettre d’une baume à lèvre sur la bouche de Liam Neeson. Une séquence où les deux tourtereaux semblent particulièrement complices, sous les rires de l’animateur Andy Cohen.

Une complicité qui s’était déjà faite très remarquée lorsque les deux célébrités avaient fait la promotion de leur film, les montrant très proches sur les différents tapis rouges qu’ils arpentaient.

Joely Richardson, sœur de Natasha Richardson (l’ancienne épouse de Liam décédée en 2009), a commenté les posts Instagram de Pamela avec une pluie d’émojis cœur rouges, exprimant son approbation du lien naissant. Quant à Daniel Neeson, le fils de Liam, ce dernier a confirmé son soutien ouvertement lors de l’émission Watch What Happens Live au début août, affirmant clairement qu’il approuvait la relation de son père.