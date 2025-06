Canicule en France : Météo France place 84 départements en vigilance orange

Les fortes chaleurs se poursuivent en France avec un pic important attendu ce mardi sur l’ensemble du territoire.

Il va faire de plus en plus chaud ! Météo France a placé ce lundi et mardi 84 départements en vigilance en raison des pics de chaleur attendus dans les prochaines heures. Certains de ces départements devraient même dépasser localement les 40 degrés.

Cette vague de chaleur qui devraient durer au moins jusqu’en milieu de semaine. Face à cette situation inhabituelle, les autorités appellent les français à la plus grande vigilance.

84 départements placés en vigilance orange / Source : Météo France

Plusieurs écoles fermées sur l’ensemble du territoire

Depuis ce weekend, les températures augmentent considérablement sur l’ensemble du territoire. Une large partie de l’Hexagone connait des températures maximale comprises entre 35 et 38 degrés.

Selon Météo France, « La canicule s’étend lundi à la quasi totalité du pays : les températures maximales seront stationnaires sur le pourtour méditerranéen, comprises entre 37 et 40°C. Sur le reste du pays, elles seront souvent comprises entre 34 et 38°C; on atteindra 38°C à 40°C sur une frange ouest du sud-ouest du pays. »

Mardi et mercredi « constitueront le paroxysme de cet épisode caniculaire avec des minimales très élevées, comprises entre 20 et 24°C voire un peu plus très localement et des maximales atteignant 36 à 40°C avec quelques pointes à 41°C. » ajoute Météo France.

Face à cet épisode caniculaire, ce sont près de 200 écoles publiques qui font actuellement l’objet d’une fermeture partielle ou totale depuis ce lundi et ceci jusqu’à mercredi.