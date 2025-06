Matthias Quiviger de son vrai nom, alias Ragnar le Breton, a été condamné ce lundi à un an de prison ferme pour « violence ». L’humoriste et star de Youtube, compte désormais faire appel de cette décision de justice.

Ce lundi 23 juin, Matthias Quiviger plutôt connu sous le pseudonyme de Ragnar le Breton, a été condamné par le tribunal d’Évreux à un an de prison ferme pour des violences commises à l’encontre d’un père de famille en mars dernier.

Connu pour ses différents sketch sur les réseaux sociaux et son partenariat avec de nombreux stars de l’internet dont GMK, Ragnar le Breton fait l’objet d’une lourde condamnation suite à des faits survenus le 27 mars dernier au stade de Ménilles-Pacy, dans l’Eure.

Plusieurs coups portés

La victime qui avait amené ses deux enfants au stade, s’est confiée à nos confrères d’Ici Normandie, souhaitant garder l’anonymat. Alors qu’il faisait une sieste dans son véhicule, c’est à ce moment-là qu’il a senti sa voiture bouger :

« Je sens mon véhicule bouger dans tous les sens, je suis en train de danser dans la voiture. J’ouvre ma fenêtre, je demande gentiment d’arrêter de bouger parce que je suis en train de dormir et il n’entend pas. Instantanément, je hausse le ton. Je dis d’arrêter. C’est là qu’il commence à arriver, au niveau de la fenêtre, côté passager. Il commence à me parler mal. ‘Qu’est-ce que tu veux ? Pourquoi tu gueules ? » Je m’explique : « Je suis en train de dormir, tu bouges le véhicule » explique la victime au quotidien régional.

Selon le père de famille, Matthias Quiviger, qui semblait particulièrement énervé a « fait le tour de mon véhicule et me dit de sortir du véhicule. Je me dis non, je ne sortirai pas. C’est à ce moment-là qu’il ouvre la portière de ma voiture et qu’il me soulève et qu’il me cogne, il m’a mis une droite » a ajouté ce dernier.

Condamné à 1 ans de prison ferme

Selon la procureure de la République, celle-ci a décrit une scène d’« ultra-violence et un véritable passage à tabac » devant le fils de la victime qui est âgé de 12 ans.

Cinq mois de prison ferme ont été demandé par la procureure à l’encontre de Ragnar le Breton. Des réquisitions que le tribunal a porté à un an de prison ferme pour la star de l’internet. Suite aux faits, le père de famille a quant à lui fait l’objet d’une interruption totale de travail de 40 jours. Toujours selon nos confrères, l’homme se trouve encore en arrêt à l’heure où nous écrivons ces lignes.

Au delà de la peine d’emprisonnement qui a été prononcée à l’encontre de l’humoriste, le tribunal le condamne également à verser la somme de 2000 euros au fils de la victime et une provision de 5000 euros pour le père de l’enfant, victimes des coups.

Ragnar le Breton donne sa version des faits et présente ses excuses au tribunal d’Évreux

Dans une vidéo publiée sur son compte officiel Instagram, Ragnar le Breton a donné sa version des faits. En intro de la vidéo, il présente ses excuses au tribunal Évreux sur le fait qu’il n’était pas présent lors de l’audience. Il a expliqué s’être trompé de jour avant de revenir ensuite sur sa version des faits. L’humoriste explique avoir été « en situation de légitime défense » tout en précisant « qu’il faut que chacun admette ses torts. »

Ragnar explique par ailleurs qu’il va faire appel de sa condamnation.