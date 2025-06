Accident de car dans la Sarthe : 4 personnes ont été tuées

L’accident s’est produit le 13 juin dernier sur l’autoroute A81 dans la Sarthe et a fait de nombreuses victimes.

Le dramatique accident de car qui s’est produit le 13 juin dernier à hauteur de la commune de Degré (Sarthe) a fait 4 morts. Selon les tous derniers éléments communiqués par le parquet de Paris, neuf personnes ont été placées en urgence absolue, 18 personnes en urgence relative et 29 autres personnes ont quant à elles été blessées dans l’accident.

Les investigations se poursuivent

Les deux chauffeurs, de nationalité ukrainienne, nés en 1958 et 1962, avaient été immédiatement placés en garde à vue après les faits dans le cadre d’une enquête de flagrance ouverte par le parquet du Mans, des chefs d’homicides involontaires et blessures involontaires par conducteur.

Des dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants ont été réalisés sur le chauffeur qui conduisait ainsi que son collègue qui le relayait et ces derniers sont apparus négatifs. La garde à vue du deuxième chauffeur qui ne conduisait pas au moment des faits a quant à elle été levée. Le chauffeur mis en cause dans l’accident a quant à lui été mis en examen puis placé sous contrôle judiciaire par le juge d’instruction conformément aux réquisitions du parquet.

Dimanche soir, le pronostic vital de plusieurs victimes blessées dans l’accident, apparaissait comme n’étant plus engagé. Les investigations se poursuivent et sont confiées à la section de recherches de la gendarmerie d’Angers et l’association d’aide aux victimes « France Victime 72 » était saisie par le parquet du Mans.