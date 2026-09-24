Loire-Atlantique : il tire sur le propriétaire d’un chien à cause de déjections canines

Un banal conflit de voisinage a viré au drame en Loire-Atlantique. Excédé par les déjections d’un chien près de chez lui, un riverain alcoolisé a ouvert le feu sur le propriétaire de l’animal, le blessant à la hanche. Le tireur a été interpellé et placé en garde à vue.

Les faits se sont déroulés mardi en fin de journée à Orvault, près de Nantes. Alors qu’un habitant promenait son chien, un différend a éclaté avec un riverain résidant à proximité, excédé par les déjections de l’animal laissées près de son domicile, relate CNEWS. La situation, initialement cantonnée à des échanges verbaux depuis un balcon, a rapidement pris une tournure dramatique lorsque le suspect est descendu au pied de l’immeuble.

Une banale altercation de voisinage qui vire au drame

En état d’ivresse, l’individu s’est saisi d’une arme à feu et a tiré en direction du promeneur. Atteint à la hanche, le maître du chien a été blessé, écopant d’une incapacité totale de travail (ITT). Les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers, rapidement alertés, sont intervenus sur place pour porter secours à la victime et sécuriser le secteur.

Interpellé, le tireur bientôt jugé en comparution immédiate

Le tireur présumé a été immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Face à la gravité des faits commis, le parquet de Nantes a requis son placement en détention provisoire dans l’attente de son jugement.

Le mis en cause doit comparaître rapidement devant la justice pour répondre de ses actes. Il devra faire face à plusieurs chefs d’inculpation, notamment pour violences avec arme en état d’ivresse, ainsi que pour port et détention prohibés d’armes et de munitions.