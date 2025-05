Kicca & Oscar Marchioni : Leur nouvelle album Alegre Me Siento est dispo !

Kicca et Oscar Marchioni sortent leur 7ème album Alegre Me Siento, un disque enregistré en duo qui témoigne de la complicité des deux artistes.

Avec Alegre Me Siento, Kicca et Oscar Marchioni picorent dans plusieurs styles musicaux pour en faire un miel unique, subtile combinaison de jazz, classique soul et bien sûr de chanson italienne.

Voilà vingt ans que la chanteuse Kicca et le pianiste Oscar Marchioni collaborent en tandem. Kicca écrit les mélodies et Oscar les harmonise.

La sobriété du style, – dépouillé sans être minimaliste – et la production légère, laissent éclater un talent brut et non négociable. Alegre Me Siento, incarne cette connexion unique, où piano et voix fusionnent dans une harmonie rare et profondément sincère. Avec 11 titres originaux, l’album explore un éventail d’influences musicales, passant avec élégance du jazz à la soul. A découvrir avec le nouvel extrait Stop and Go.

« C’est notre premier album en duo, on voulait mettre à nue notre complicité, notre synergie. Quand Oscar joue, qu’il pose ses mains sur toutes sortes de claviers, j’ai la sensation que c’est un véritable orchestre qui m’accompagne et qui me soutient dans mes voûtes vocales, en duo j’ai la possibilité de rechercher au mieux les possibilités et les nuances de ma voix. » – Kicca

Kicca et Oscar Marchioni ont attendu le septième album Alegre Me Siento prévu le 11 avril 2025 pour se recentrer sur l’essentiel, le piano et la voix, l’essence même de leur tandem artistique.

Kicca c’est une voix rouge vif qui par sa force, son timbre unique, son incandescence vous empoigne le cœur et le corps et ne vous lâche plus ! Oscar forge au piano un style original, captivant dès la première écoute par sa puissance.

Innovant, inspirant, le nouvel album du tandem impose sa signature dans le paysage des musiques actuelles.

Plusieurs dates de concert !

Dans tous les textes écrits pour la plupart par Kicca, il y a une insatisfaction souterraine liée aux inégalités sociales, aux complexités des relations et des pouvoirs mais aussi une volonté de renaissance, d’avancer, toujours…. « Stop and Go » aux accents ska, « Ie Nun Te Reggae Chiu » une curiosité aux accents reggae laissent éclater toute la fougue vocale de Kicca et l’éclectisme de Oscar. « Alegre Me Siento » raconte le combat d’une migrante mexicaine qui ne lâche rien… « Ultimo Caffè » l’ébauche d’une histoire d’amour quand deux paires d’yeux se croisent dans un café …

Kicca et Oscar se posent en véritables ambassadeurs de cette joie de vivre et de cette résilience qu’ils transmettent avec générosité à travers leur art. Avec Alegre Me Siento le duo signe une œuvre lumineuse et intemporelle, une célébration musicale de la vie et de la force intérieure.

Les prochaines dates de concert :

+ 13 Mai 2025 – Le Son de la terre (Paris) – Release party

+ 6 Juin 2025 – Sunside (Paris 1er)

+ 8 Juin 2025 – 38Riv Jazz Club (Paris)

+ 6 Août 2025 – Festival Jazz au Phare (Île de Ré)

+ 16 Septembre 2025 – Festival Jazz en Touraine