Qui est Robert Francis Prevost : Le premier pape américain sous le nom de Léon XIV ?

Ce jeudi 8 mai 2025, le cardinal américain Robert Francis Prevost a été élu pape, devenant ainsi le 267e souverain pontife de l’Église catholique. Il a choisi le nom papal de Léon XIV, marquant une étape historique en tant que premier pape né aux États-Unis et premier membre de l’Ordre de Saint-Augustin à accéder à la papauté.

On connait désormais le nom du nouveau pape élu ce jeudi 8 mais 2025. C’est le cardinal américain, Robert Francis Pevost qui est ainsi devenu le 267e souverain pontife de l’église catholique sous le nom papal de Léon XIV, succédant au pape François, décédé le 21 avril à l’âge de 88 ans.

Qui est Robert Francis Prevost, le 267e souverain pontife ?

Né le 14 septembre 1955 à Chicago, Robert Prevost est issu d’une famille d’ascendance franco-italienne et espagnole. Il est polyglotte, maîtrisant l’anglais, l’espagnol, l’italien, le français et le portugais, et lisant également l’allemand et le latin.

Après des études en mathématiques à l’université Villanova, il entre au noviciat de l’Ordre de Saint-Augustin en 1977, prononce ses vœux solennels en 1981 et est ordonné prêtre en 1982. Envoyé en mission au Pérou en 1985, il y développe une forte connexion avec les communautés locales, devenant prieur de communauté et directeur du séminaire augustinien de Trujillo. Il est ordonné évêque de Chiclayo en 2015 et nommé préfet du Dicastère pour les évêques en 2023 .

Une élection rapide

L’élection de Léon XIV a été annoncée après la quatrième votation du conclave, un processus relativement rapide compte tenu de la diversité géographique des cardinaux présents. Le cardinal Dominique Mamberti a proclamé le traditionnel « Habemus Papam » depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, déclenchant une ovation enthousiaste de la foule réunie sur la place.

Dans son premier discours, Léon XIV a exprimé sa gratitude envers son prédécesseur, le pape François, et a réaffirmé son engagement envers les principes de paix, de justice et de solidarité. Il a également adressé des mots chaleureux en espagnol à sa « chère diocèse du Pérou », soulignant l’importance de la mission et de la proximité avec les communautés locales.

Un pontificat tourné vers l’avenir

Léon XIV hérite d’un pontificat marqué par des réformes significatives et un engagement envers les plus vulnérables. Son élection est perçue comme une continuité de l’esprit réformateur du pape François, avec une attention particulière à la mission, à l’accueil et à la synodalité. Les observateurs s’attendent à ce qu’il poursuive cette dynamique, tout en apportant sa propre vision et son expérience au service de l’Église universelle.