Rockstar dévoile la deuxième bande annonce officielle de GTA VI

Un an après la sortie de son tout premier trailer, l’entreprise américaine, Rockstar Games, dévoile une deuxième bande annonce de son jeu très attendu, à savoir GTA VI. Et c’est de toute beauté !

Les fans l’attendaient depuis plusieurs mois. La deuxième bande annonce officielle de GTA VI a été dévoilée ce mardi 6 mai 2025 par Rockstar Games.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce sixième volet le plus attendu de l’histoire de Grand Theft Auto s’annonce comme étant le plus immersif de la licence. Dans cette seconde vidéo d’une durée de 2 minutes 46, les développeurs qui ne souhaitent pas encore diffuser des images du gameplay, nous offrent toutefois une panoplie de plusieurs cinématiques du jeu qui montrent une fois de plus une qualité exceptionnelle de ce sixième opus.

Des lieux somptueux

Dans GTA VI, les joueurs suivront les aventures de Jason et Lucia, les personnages principaux de ce prochain titre. L’histoire embarquera ces derniers à Vice City, une ville fictive inspirée de Miami.

Durant leurs quêtes, ces derniers seront amenés à parcourir plusieurs régions incontournables de l’État du soleil, à savoir : Leonidas Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia ou encore le Mont Kalaga.

Une bande annonce qui arrive après un nouveau report du jeu

Si ce deuxième trailer fait plaisir aux fans de la licence, ces derniers ont toutefois été contraints d’accepter avec tristesse un énième report du jeu. En effet, le 2 mai dernier, Rockstar Games a annoncé via un communiqué que le jeu initialement annoncé pour la fin d’année 2025 était reporté au 26 mai 2026 :

« Nous sommes sincèrement désolés que ce soit plus tard que prévu. L’intérêt et l’enthousiasme suscités par un nouveau Grand Theft Auto ont été une véritable leçon d’humilité pour toute notre équipe. Nous tenons à vous remercier pour votre soutien et votre patience pendant que nous travaillons à la finalisation du jeu. » pouvait-on ainsi lire sur le site officiel.

« À chaque sortie, notre objectif a toujours été de dépasser vos attentes, et Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de ce délai supplémentaire pour vous offrir la qualité que vous attendez et méritez. » avait ajouté l’entreprise américaine.

Il va donc falloir encore patienter pour pouvoir tester ce titre qui est à ce jour le jeu le plus attendu de l’histoire du jeu vidéo.