Plus d’un an après la macabre découverte d’un corps brûlé le long d’une route départementale du Val-d’Oise, les enquêteurs peinent toujours à identifier la victime. La section de recherches de Versailles a diffusé un portrait-robot génétique dans l’espoir de faire avancer l’enquête.

L’enquête piétine et les gendarmes en appellent désormais au grand public. Le 23 juin 2023, un corps calciné avait été retrouvé dans une décharge sauvage située en bordure de la route départementale 9, sur la commune de Mareil-en-France (Val-d’Oise). Malgré de nombreuses investigations menées depuis par la section de recherches de Versailles, saisie de l’affaire, l’identité de la victime reste à ce jour un mystère total.

Selon les premières analyses scientifiques réalisées par les experts, la mort remonterait aux alentours du 10 juin 2023, soit près de deux semaines avant la découverte de la dépouille. Sur place, les enquêteurs n’ont pu récupérer que d’infimes indices matériels, les seuls éléments exploitables se limitant à de simples débris de vêtements brûlés, insuffisants pour remonter la piste de cet inconnu.

Un débris d’un blouson de type motard supportant le patch « RED BULL MEDIA HOUSE » / Photos : Gendarmerie Nationale

Un cut (gilet sans manche) biker noir avec inscription blanche « AUTHENTIC MOTORS SYSTEM » / Photos : Gendarmerie Nationale

La police scientifique réquisitionnée dans cette affaire

Pour tenter de percer ce mystère, les autorités ont eu recours aux techniques de police scientifique les plus poussées en établissant un portrait-robot génétique de la victime. Ces analyses ADN révèlent qu’il s’agit d’un homme à la peau très pâle, aux yeux bleus et ayant les cheveux blonds à châtains plutôt clairs.

Les examens complémentaires permettent également d’affiner sa tranche d’âge. L’étude de sa dentition (odontogramme) oriente les recherches vers un homme âgé d’environ 40 ans, tandis que les analyses anthropologiques situent plus largement son âge entre 30 et 55 ans au moment des faits.

Face à l’absence de piste concrète, la gendarmerie nationale demande à toute personne ayant connaissance d’une disparition inquiétante correspondant à ce signalement, ou disposant d’informations susceptibles d’aider à identifier cet homme, de se manifester rapidement auprès des enquêteurs. Les témoignages peuvent être transmis directement par téléphone au 01 39 49 50 50 ou par courrier électronique à l’adresse dédiée : hom95-062023@gendarmerie.interieur.gouv.fr.