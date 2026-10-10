« J’ai cru mourir » : Keegan Allen (Pretty Little Liars) violemment agressé et défiguré en pleine rue à Los Angeles

L’acteur Keegan Allen, célèbre pour son rôle de Toby Cavanaugh dans la série à succès Pretty Little Liars , a vécu un véritable cauchemar ce jeudi soir à West Hollywood, en Californie. L’artiste de 37 ans a été agressé en pleine rue par deux individus armés, qui l’ont roué de coups avant de lui dérober sa montre de luxe.

Selon les informations rapportées par TMZ, l’agression s’est produite à l’extérieur d’une épicerie locale. Deux hommes masqués ont fondu sur l’acteur. L’un d’eux le tenait en joue avec une arme à feu tandis que son complice était armé d’un couteau. Menacé de mort et frappé au visage avec une arme (un acte de type pistol-whipping), l’acteur a eu le visage en sang et a subi une lacération à la tête.

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L’acteur fortement choqué

Sous le choc mais lucide, Keegan Allen s’est emparé de ses réseaux sociaux peu après le drame. Il a partagé une vidéo choc où il apparaît le visage maculé de sang, témoignant de la violence de l’attaque. « West Hollywood n’est plus en sécurité », a-t-il déclaré avec émotion dans sa publication, affirmant que ses agresseurs menaçaient de le tuer pour une simple montre. Il a également publié des images de vidéosurveillance de l’incident.

Secouru rapidement sur place par les premiers répondants et la police de Los Angeles (LASD), l’acteur a ensuite été pris en charge pour soigner ses blessures et écarter tout risque de commotion cérébrale. À l’heure actuelle, les deux suspects sont toujours activement recherchés par les forces de l’ordre.

Keegan Allen et son rôle emblématique dans la sérié à succès Pretty Little Liars

Révélé au grand public au début des années 2010, Keegan Allen doit sa notoriété mondiale à son rôle emblématique de Toby Cavanaugh dans la série dramatique à succès Pretty Little Liars. Pendant sept saisons, il incarne ce personnage mystérieux et attachant, devenant l’un des piliers du casting et une figure incontournable de la pop culture pour toute une génération de téléspectateurs.

Après la fin du show en 2017, l’acteur américain a su rebondir à la télévision en décrochant un rôle principal dans le reboot de la série policière Walker (2021-2024), où il prête ses traits au procureur Liam Walker. Côté grand écran, Keegan Allen s’est illustré dans plusieurs longs-métrages indépendants et films de genre, notamment Palo Alto (2013) de Gia Coppola, le drame King Cobra (2016) ou encore le thriller d’épouvante No Escape (2020). Également passionné par la photographie et la musique, il a publié deux livres de clichés retraçant sa vie et ses tournages à Hollywood.