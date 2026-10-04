Soupçonné d’avoir porté un spray au visage d’une passante, un lycéen placé en détention provisoire à Marseille

Le jeune homme de 15 ans s’en était pris à une passante en marge des manifestations des blocus de lycées. Il a depuis été appréhendé puis placé en détention provisoire.

Un adolescent de 15 ans a été placé en détention provisoire à Marseille à l’issue de sa garde à vue. Il est soupçonné d’avoir porté au visage d’une passante, un spray enflammé lors des manifestations lycéennes lors de la journée du jeudi 1er octobre.

Le jeune homme a reconnu les faits !

Selon un communiqué du procureur de Marseille, Nicolas Bessone, le lycéen qui a reconnu les faits vendredi soir lors de son audition, a été « déféré en vue de sa mise en examen par un juge d’instruction du chef d’acte de barbarie » et placé dans un établissement pénitentiaire pour mineurs à Marseille.

Dans une vidéo massivement partagée sur les réseaux sociaux, on pouvait y voir une femme âgée de 40 ans, venir s’interposer au moment où un groupe d’individus, venaient dégrader un abribus.

L’un d’eux, s’est alors approché de la victime avant d’y projeter un spray enflammé à l’aide d’un briquet, en direction du visage de la passante.