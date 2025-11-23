Furieux, Pierre‑Jean Chalençon réclame l’interdiction du voile : « Vous voulez en mettre ? Allez en Algérie, au Qatar ! »

Lors d’une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, Pierre-Jean Chalençon s’est violemment emporté contre le port du voile, déclarant qu’il était « insupportable » et qu’il fallait « l’interdire ». Il s’en est pris aux femmes qui le portent, les invitant à quitter la France pour aller « en Algérie, au Qatar », invoquant la mémoire des guerres passées comme un impératif de laïcité.

Pierre-Jean Chalençon, ancien visage incontournable du monde des enchères et des collectionneurs, est de nouveau au centre d’une controverse après une prise de parole très vive sur le port du voile. Une vidéo, devenue virale sur les réseaux sociaux, montre l’homme s’emporter dans des termes particulièrement durs, appelant à l’interdiction du voile et implorant certaines femmes de quitter la France si elles veulent le porter.

Un discours sans filtre

Dans cette séquence, Chalençon ne mâche pas ses mots : « Toutes ces bonnes femmes avec des foulards … je ne les supporte plus », lance-t-il, évoquant une saturation quasi-insoutenable selon lui. Il associe le voile à un symbole d’oppression, citant l’Iran comme exemple tragique : il parle de « centaines d’arrestations, de pendaisons » à cause du foulard.

Il appelle à une mesure radicale : « Il faut interdire ce putain de voile ». Il invoque des modèles de pays européens plus stricts, comme l’Italie, ou des régimes conservateurs pour étayer sa position. Pour lui, la République ne peut tolérer une ostentation qui, selon lui, blesse l’idée même de laïcité.

Une invitation controversée

Chalençon ne s’arrête pas là : dans son propos, il suggère que celles qui veulent vivre selon ce symbole religieux devraient « aller en Algérie, en Arabie Saoudite, au Qatar ». Il prolonge cette demande en excluant ces pratiques du « domaine public », qu’il estime incompatible avec la République : « on n’a pas fait la guerre pour en arriver là », affirme-t-il, en référence aux sacrifices liés aux conflits mondiaux.

Selon lui, la France ne doit pas être un espace où s’imposent des signes religieux qu’il juge contraires à ses valeurs laïques. Son discours flirte avec la xénophobie, en stigmatisant non seulement un vêtement, mais aussi des personnes et des origines.

Des précédents polémiques

Ce n’est pas la première fois que Pierre-Jean Chalençon fait parler de lui pour des propos clivants. Il a déjà été critiqué pour ses sorties sur l’immigration, notamment lorsqu’il évoquait une « surpopulation maghrébine » et utilisait le terme « bamboula ».

Ses dérapages sur d’autres sujets sensibles ont déjà suscité des condamnations publiques.