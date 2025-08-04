« Et c’est reparti Tour » : La chanteuse Nâdita fait son grand retour sur scène

Nâdiya revient avec Et c’est reparti Tour. Déjà une date en vente le 18 décembre 2026 au Cirque d’Hiver Bouglione à Paris.

Artiste majeure de la scène pop des années 2000 avec plus de 5 millions de disques vendus, Nâdiya a marqué les années 2000 avec sa musique vivante, populaire et énergique.

Et c’est reparti pour un tour !

Icône de toute une génération, elle se distingue par sa musique qui mélange pop et influences urbaines, créant un son distinctif qui la rend unique et des tubes en pagaille comme « Et c’est parti », « Si loin de vous », « Tous ces mots », « Roc » ou encore « Tired of being sorry », les incontournables de sa discographie.

Pour accompagner l’annonce du concert, Nâdiya a dévoilé son nouveau single DJ!, un tube d’été dansant et funky que l’on peut découvrir dans une vidéo live filmée au Festival de Poupet et qui montre à quel point Nâdiya est une artiste incontournable sur scène.

Nâdiya fêtera ses 30 ans de carrière à Paris au Cirque d’Hiver, là où tout a commencé, avec un concert unique le 18 décembre 2026 dans le cadre de la tournée Et c’est reparti Tour, une date très attendue à réserver dès à présent.

Au programme : ses plus grands hits, une énergie contagieuse qui lui est propre, une ambiance survoltée et la découverte de ses nouveaux titres qui nous promettent un voyage musical entre le disco-funk des années 70 et les sonorités pop d’aujourd’hui, à commencer par DJ!, son irrésistible nouveau single.

Un projet qui véhicule plus que jamais des valeurs qui lui sont chères : la détermination, la transmission, l’énergie, la féminité et l’épanouissement appelant à la communion avec son public tant aimé.

Un show festif, puissant et émouvant à ne surtout pas manquer !

Vendredi 18 Décembre 2026 à 20H00 au Cirque d’Hiver Bouglione à PARIS.

Pour accéder à la billetterie : Ticketmaster Fnac